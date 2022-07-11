Alanya’da Rus Turist Girdiği Denizde Boğuldu

Olay bugün saat 08.00 sıralarında Payallar Mahallesi’ndeki bir otelin plajında meydana geldi. Alanya'da tatil yapan Rusya uyruklu Nikolay Polozok (48), burada denize girdi. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Polozok, cankurtaran tarafından kıyaya çıkarıldı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarmaya ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Polozok’u ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Rus turist, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polozok’un cansız bedeni savcılık ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.