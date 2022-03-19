Alanya’da Pidenin Fiyatı 5 TL

İki karar, mart ayı sonuna kadar yapılacak olan AESOB ve ATSO meclislerinde teklif olarak sunulacak. Meclislerde onaylandıktan sonra da Nisan ayı başı itibarıyla başlayacak olan Ramazan ayıyla birlikte yürürlüğe girecek. ATSO yönetim kurulu üyesi de olan 7'nci Grup Ekmek, Un ve Unlu Mamulleri Meslek Komitesi'nden Murat Totoş, geçen yıl Ramazan ayında 250 gram 3 TL olan pide fiyatlarını bu yıl için 260 gram 5 TL olarak belirlediklerini söyledi. Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Murat Ülger ise Oda olarak 260 gram pide fiyatını 5 TL olarak belirlediklerini belirterek, “Bu yıl için en çok zamlar un ve susama geldi, elektrik, işçilik maliyetleri de malum. İstanbul ve bazı illerde bu yıl için pide fiyatı 6 TL olarak belirlendi. Ancak biz halkımızın Ramazan ayında pide yiyebilmesi için fedakarlık yapacağız ve bu nedenle 5 TL olarak belirleme kararı aldık" dedi.