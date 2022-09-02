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Alanya’da Otel Yangını

Alanya Kestel Mahallesi’nde Orient Palace Otel’de yangın çıktı.

GÜNDEM 02.09.2022, 11:08 02.09.2022, 12:03 Mihriye Özkan
Alanya’da Otel Yangını

Alanya Kestel Mahallesi’nde Orient Palace Otel’de yangın çıktı. Müşteriler tahliye edilirken Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.Helikopter desteğiyle birlikte yangın kontrol altına alındı.

Yorumlar (1)
Metehan Demir 7 saat önce
Çıkan yangın Clup Paradiso Hotel de olmayıp hemen yanındaki Larina Family Resort da çıkmıştır.
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