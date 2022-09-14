Alanya’da Öğrenci Velileri Kayıt Parasına İsyan Etti

Basın mensuplarına açıklama yapan öğrenci velisi F. D, ana sınıfı için 300 ilkokul içinde daha yüksek rakamların okul yönetimi tarafından kendilerinden talep edildiğini söyledi.

VELİLER DEKONTLARI PAYLAŞTI

Asgari ücretle geçinmeye çalıştıklarını belirten öğrenci velileri, ‘’İki üç çocuğu olan 2 bin TL kayıt parası yatırdı. Dekontlar elimizde. Bu okullar devlet okulu. Okul idaresi kayıt yaptırmaya gittiğimizde bize belirledikleri tarifeyi söylüyor. Okul kaydının fiyat tarifesi mi olur. Biz evimizi zor idare ediyoruz’ dediler.

MİLLİ EĞİTİMİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ

Kayıt paralarını bazı velilerin ödeyemediğini belirten F. D, ‘’Çocuklarını okula kayıt yaptıran velilerin birçoğu bu paraları yatırdı ancak yatıramayanlarda var, çocukları okulda olduğu için tepkide veremiyorlar. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tüm okullarda yaşanan bu durumunu çözmesini istiyoruz’’ dediler