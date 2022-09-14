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Alanya’da Öğrenci Velileri Kayıt Parasına İsyan Etti

Alanya’da İlköğretim Okulları’nda velilerden kayıt ücreti adı altında para toplandığı iddia edildi. Dr. Şahin Birsel Biçer İlkokulu’nda velilerden 300 TL’den başlayan rakamlarla kayıt ücreti adı altında para alındığı iddia edildi.

GÜNDEM 14.09.2022, 16:05 Mihriye Özkan
Alanya’da Öğrenci Velileri Kayıt Parasına İsyan Etti

Basın mensuplarına açıklama yapan öğrenci velisi F. D, ana sınıfı için 300 ilkokul içinde daha yüksek rakamların okul yönetimi tarafından kendilerinden talep edildiğini söyledi.

VELİLER DEKONTLARI PAYLAŞTI

Asgari ücretle geçinmeye çalıştıklarını belirten öğrenci velileri, ‘’İki üç çocuğu olan 2 bin TL kayıt parası yatırdı. Dekontlar elimizde. Bu okullar devlet okulu. Okul idaresi kayıt yaptırmaya gittiğimizde bize belirledikleri tarifeyi söylüyor. Okul kaydının fiyat tarifesi mi olur. Biz evimizi zor idare ediyoruz’ dediler.

MİLLİ EĞİTİMİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ

Kayıt paralarını bazı velilerin ödeyemediğini belirten F. D, ‘’Çocuklarını okula kayıt yaptıran velilerin birçoğu bu paraları yatırdı ancak yatıramayanlarda var, çocukları okulda olduğu için tepkide veremiyorlar. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tüm okullarda yaşanan bu durumunu çözmesini istiyoruz’’ dediler

Yorumlar (2)
yakup 10 saat önce
900 tl istendi ana sınıfı para yoksa kayıt yok deyip yolladılar makbuz elimizde.
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Uğur 9 saat önce
Okullara kayıt ücreti nedir yaa tamamen yanlış bir sistem yok okulun şutu eksik buyu eksik yaa kardeşim herşeyi bu halk yapacaksa DEVLET NEDEN VAR MEB NEDEN VAR BİR TÜRLÜ ANLAMIYORUM İNSANLIKTAN ÇIKTI HERKES BU NEDIR YAA BENİMDE OĞLUM OKULA BAŞLADI KAYIT ÜCRETI İSTEMEDİLER AMA YAZICISI MI YOKMUŞ ARIZALIMIYMIŞ NEYMİŞ 32 ÖĞRENCİ VELİSİNDEN PARA TOPLAYIP YAZICI ALALIM DENİYOR ÖĞRETMEN TARAFINDAN 10000 15000 TL LİK YAZICIYI NASIL ALACAKMIŞ BU VELİLER ANLAMIYORUM 5 KURUŞ VERMEM ZATEN YETERİNCE SÖMÜRÜYORLAR BİZİ BIKTIK ARTIK
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