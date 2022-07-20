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Alanya’da O İsmin Profesörlüğü Sahte Çıktı!
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı hakkında açılan profesörlük soruşturması tamamlandı
GÜNDEM 20.07.2022, 12:39 Meliha Yılmaz
Yeni Alanya’nın haberine göre göre Lakadamyalı’nın profesörlüğünün yetersiz olduğu ve soruşturma kapsamında açığa alındığı ortaya çıktı.
Oradaydım... 2 saat önce
Hastaneyi soyup kaçtı . Yaptıkları yanına kar kaldı. Ey ak parti yöneticileri neredesiniz . İşinize gelmeyen haberlerde sus pus oluyor ortalıkta görünmüyorsunuz. Seçim var seçimmmmm
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Şarvarlı07 2 saat önce
Bu adam yıllarca başhekim lik yaptı . Sahte başhekim . Maaş aldı devletren . Feto cu lerden ne eksiği var .yargılanmalı ve adalet işlemeli . Rezil insanlar
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Sekreter 1 saat önce
Birde millete yalan yanlış soruşturma actirip çalışan sağlık emekçilerini meslekten soğuttu veya uazklastirdi . Bu adamı o makama getirenler de hesap vermeli o da
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Şarvarlı07 1 saat önce
Profesidihe yazmayın sayın gazete editör leri .çünkü o profesör değil sadece sahtekar
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Konaklı Semt Polk 1 saat önce
Şimdi bunun çaldıkları ( oksijen tankı ) solunum cihazları ( değeri 6 milyon TL ) tıbbi sarf malzemeler ne olacak. Aldığı sahte unvan paraları .
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Hemşire07 1 saat önce
Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Sadecee başka servisteki hasta sayısına baktı diye vatan haini diyen adam eeee sen ne oldun şimdi. Nasıl yedin yedirdin çoluğuna çocuğuna haram parayı.
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Son Gedevetli... 1 saat önce
Yaaaaa ne olur bir hastane çalışanı olarak gözlerine bir kere bakmak istiyorum bir hırsız bir sahtrkar bu haberi öğrenince yüz ifadesi nasıl oldu. Beter olsun aldıklarını tek tek ödesin. Bu hırsızlıktır bu kul hakkıdır
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Yoğun Bakım... 1 saat önce
Lütfen haberde eski başhekim profesör diye yazmayın. Eski başhekim sahtekar diye yazın.
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