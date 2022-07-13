Alanya’da Müzisyene Sopalı Saldırı

Edinilen bilgiye göre olay Alanya'nın Mahmutlar Mahallesinde meydana geldi. Müzisyen B.T. önceki gün saat 19.30 sularında Mahmutlar’daki müzik stüdyosuna girdiği sırada müzik sesinden rahatsız oldukları öne sürülen U.K. ve beraberindekiler tarafından darp edildi. Sopalı saldırıya uğrayan B.T., olayın ardından darp raporu alarak U.K. ile beraberindekilerden şikayetçi oldu. Saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.