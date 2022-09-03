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Alanya’da Müzik Yasağı Gerginlik Yaratmaya Devam Ediyor

Turizm şehri Alanya'da sezon ortasında müzik yayını yasağı nedeniyle işletmeciler ile polis karşı karşıya gelmeye devam ediyor.

GÜNDEM 03.09.2022, 11:32 Mihriye Özkan
Alanya’da Müzik Yasağı Gerginlik Yaratmaya Devam Ediyor

Pandemi döneminde tedbir olarak hayata geçirilen ve halen yürürlükte olan gece müzik yayını yasağı turizm şehri olan Alanya'da ciddi sorunlara sebep olmaya devam ediyor. Kanunen saat 01.00'da kapatılması gereken müzik yayınları turizmin yoğun olarak yaşandığı yaz aylarında müşterilerinin eğlenme isteği ile kanunları uygulamakla görevli polis arasında sorunlara sebep olmaya devam ediyor. Birçok işletmeci pandemi döneminden kalma bu yasakların kaldırılması gerektiğini belirtiyor.

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