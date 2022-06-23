Alanya’da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Kaza Avsallar Mahallesi D-400 karayolu üzerine meydana geldi. R.D (49) idaresindeki kamyon ile Fırat Doğru’nun kullandığı 27 AKR 115 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü asfalt zemine düşerek ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerinde yapan sağlık ekipleri sürücüyü özel bir hastaneye götürdü. Doğru burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.