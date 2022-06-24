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Alanya’da Motosiklet Kazası: 1 Ölü
Kaza, sabah saatlerinde Alanya çıkışında bulunan ikinci tünelde yaşandı.
GÜNDEM 24.06.2022, 10:46 Meliha Yılmaz
Edinilen bilgilere göre şehirlerarası yolcu otobüsü, ikinci tünelin girişinde motosiklet sürücüsüne çarptı. Kazada motosiklet sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza sebebiyle uzun süre trafiğe kapanan tünelde, uzun araç kuyruğu oluştu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Barış 3 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun kardeşim dikkat edin şu motosiklet sürücülerine bir can daha yok oldu.
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Adem Öztürk 2 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
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Soner korkmaz 38 dakika önce
Tur araçları ve yolcu otobüsleri zaman kazanacağız diye çok dikkatsiz ve hızlı araç kullanıyorlar denetimlerin arttırılması gerekiyor bence
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