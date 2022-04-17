Alanya’da Milyonluk Vurgun İddiası

Edinilen bilgiye göre Alanya’da uzun yıllardır davulculuk yapan ve elektronik üzerine küçük bir de işletmesi bulunan S.S. (36) adlı şahıs, kısa vadede yüksek faiz oranı vaat ederek yakın çevresinden para topladı. Zaman içerisinde insanların güvenini kazanan S.S. dün ödemesini yapmak üzere ise çevresinden yüklü miktarda para aldı. Telefonlarını kapatan ve sırra kadem basan S.S.’ye ulaşamayan ve dolandırıldığını anlayan onlarca mağdur ise soluğu karakolda aldı.

NASIL DOLANDIRIYORDU?

İddiaya göre S.S., Alanya’da özellikle müzik piyasasında çok sayıda meslektaşını daha fazla kazanma vaadi ile dolandırdı. 25 bin lira birinden alan ve 3 hafta içerisinde 31 bin lira olarak ödemeyi vaat eden S.S., bir başkasından aldığı 10 bin lira ile de verdiği taahhüdü yerine getiriyordu. Sisteme 10-20 bin liralarla katılan ve zaman içerisinde S.S.’ye güven duyan kişiler katılım miktarlarını 50-100 bin liralara çıkarttı. Yüzde 25-30 oranında verdiği yüksek faiz oranı ile katılımcılara daha fazla kazanmayı vaat eden S.S. çoğunluğunu Alanya’da müzisyenlerin oluşturduğu yaklaşık 80 kişiyi sisteme ilave etti. Bazı müzisyenlerin ellerinde bulunan elektronik cihaz ve enstrümanlarını satarak sisteme girdikleri, S.S.’nin bazı katılımcılara araba, motosiklet verdiği iddialar arasında.