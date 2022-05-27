Alanya’da Mezarlar Tahrip Edildi!

Mahmutlar Mahallesi’nde meydana gelen olay ‘Artık bu kadarına da pes!’ dedirtti. Cuma sabahı yakınlarının mezarlarını ziyarete giden vatandaşlar tarafından fark edilen olayda, bazı mezarların kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildiği gözlemlendi. Vatandaşlar, yetkililerin konuyla ilgili çalışma başlatmasını ve yakınlarının mezarlarına zarar veren kişilerin yakalanmasını istediklerini belirtti.