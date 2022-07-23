Alanya’da Korkutan Scooter Kazası

Edinilen ilk bilgilere göre kaza gece saatlerince Hacıbaba Mezarlığı mevkiinde yaşandı. Bir scooterın da karıştığı kazada yaralılar olduğu öğrenildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Alanya’da son zamanlarda kullanımı artan ve sık sık trafiği tehlikeye düşüren scooterlar özellikle gençler tarafından tercih ediliyor.