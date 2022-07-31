Alanya’da Korkutan Kaza: 1 Yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün öğle saatlerinde Fığla Mahallesi Ticaret Lisesi kavşağında meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından bölgede bulunan bir hastaneye götürdü. Kaza ile ilgili ekipler soruşturma başlattı.