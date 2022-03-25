Flaş Haber'Alanya Belediyesi Kaçak İnşaat Yapıyor'
Alanya’da Korkutan Heyelan!
Alanya’nın Hacımehmetli Mahallesi Böcülü Sokak’ta heyelan meydana geldi.
GÜNDEM 25.03.2022, 08:50 25.03.2022, 08:51 Zeynep Oktay
Çevre sakinlerinin iddialarına göre herhangi bir işlemin yapılmadığı yol ile ilgili olarak yetkililerden destek bekleniyor. Yola düşmeye ramak kalan büyük kaya parçalarının sürücüler için tehlike arz ettiği yolda, can kaybı veya yaralanmalı kaza yaşanmasından korkuluyor. Alanya’da toprak kayması sonucu yola kaya parçaları saçıldı. Birçok vatandaşın kullandığı yolda herhangi bir kaza yaşanmadan önlem alınması isteniyor.
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