Alanya’da Korkunç Saldırı!
Alanya’nın Büyükhasbahçe Mahallesi’nde bulunan bir eve silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırgan kısa sürede yakalandı
GÜNDEM 27.07.2022, 16:29 Meliha Yılmaz
Edinilen bilgiye göre olay, Büyükhasbahçe Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde, içinde çocukların da olduğu bir ev kurşunların hedefi oldu. Henüz nedeni bilinmeyen olayın ardından olay yerinden kaçan saldırgan, polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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