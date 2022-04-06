Alanya’da Korkunç Olay!

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle 5. kattaki evinin penceresine çıkan Serpil T.’yi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çevredekiler çatıdaki kişiyi aşağıya inmesi için ikna etmeye çalıştı. Ancak kadın, pencereden kendini boşluğa bıraktı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontroller de beton zemine düşen Serpil T.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kadının cansız bedeni savcılık ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu’na götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.