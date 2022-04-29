Alanya’da Korkunç Kaza

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. A.O.Y.(20) yönetimindeki 07 YNR 20 plakalı otomobil, iddia göre kavşakta ışık ihlali yaparak karşı yönden gelen M.S.(49) idaresindeki 07 H 0817 plakalı taksi ile çarpıştı. Kazada taksi şoförü M.S. ile birlikte yolcu olarak bulunan İran uyruklu M.L.H.(46), A.K.(44) ile diğer araç şoförü A.O.Y. ve araçta yolcu olarak bulunan B.Y.(20) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Burada tedaviye alınan yaralılardan İran uyruklu M.L.H.(46) isimli kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi devam eden taksi şoförü M.S.’nin tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.