Alanya’da Köpeğe Çarpan Araç Takla Attı

Kaza, bugün sabah saatlerinde Kargıcak Mahallesi’nden Gazipaşa istikametinde, D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Gazipaşa’ya gitmekte olan bir araç, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için frene bastı. Sürücünün tüm çabalarına rağmen köpeğe çarpan araç takla atarak durabildi. Köpek telef olurken araç sürücüsü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.