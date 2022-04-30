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Alanya’da ‘Konuşan Etiket’ Güldürdü
Alanya’da Ramazan Bayramı öncesi vatandaşları alışveriş telaşı sardı. Pazar alışverişine çıkan vatandaşların yüzünü fiyatlar değil ama tezgahlarda gördükleri bir birinden renkli etiketler güldürdü
GÜNDEM 30.04.2022, 19:16 Meliha Yılmaz
Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Alanya’daki semt pazarları da hareketlenmeye başladı. Alışveriş telaşına düşen vatandaş bayram öncesi pazar esnafına bir nebze de olsun nefes aldırdı. Havaların ısınmasıyla birlikte fiyatların az da olsa düştüğü pazarda vatandaşın yüzünü fiyat etiketleri değil ama konuşan etiketler güldürdü. Cumartesi Pazarı’nda bazı satıcılar ilgi çekmek için tezgahlarına, “Dikkat yüksek şeker içerir”, “SSK doktoru gibi uzaktan bakma”, “Muz sever misin, versem yer misin, ellerimi tutarak seni seviyorum der misin?” yazılı konuşan etiketler koydu.
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