Alanya’da kontrolden çıkan araç eczaneye daldı!

Kaza, dün akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeye sürücünün idaresindeki 07 HPG 55 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan eczanenin camını kırarak içeri girdi. Korku dolu anların yaşandığı kazada şans eseri yaralanan olmadı. Büyük çapta maddi hasarın olduğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.