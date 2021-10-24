Flaş HaberÜnlü turizmcinin acı günü
Alanya’da kontrolden çıkan araç eczaneye daldı!
Alanya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, eczaneye girerek durabildi.
GÜNDEM 24.10.2021, 16:25 Meliha Yılmaz
Kaza, dün akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeye sürücünün idaresindeki 07 HPG 55 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan eczanenin camını kırarak içeri girdi. Korku dolu anların yaşandığı kazada şans eseri yaralanan olmadı. Büyük çapta maddi hasarın olduğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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