Alanya’da Kiriş Kuruyemiş İndirimde

​Alanya da kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren KİRİŞ KURUYEMİŞ artan maliyetlere ve ürün tedariki konusunda neredeyse tüm ürünlere yapılan zamlara rağmen, kalitesinden ve taze ürün temininden taviz vermeden reyonlardaki satış fiyatında %25 indirime gitmiştir. Yılların tecrübesi ile Alanya da bir marka haline geldikleri süreçte tüm Alanya halkına teşekkür eden Kiriş Kuruyemiş yetkilileri taze, kaliteli ve uygun fiyatlarla tüketicilere hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi