Alanya’da Kaçak Bahis Operasyonu

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 5 ayrı adreste yasadışı bahis oynatıldığı tespit edildi. Bunun yüzerine harekete geçen jandarma ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler evde yaptıkları aramalarda

9 telefon, 2 dizüstü bilgisayar, 9 sim kart, 1 hafıza kartı, 1 tablet, 3 kumar oyun makinesi, 4 suç içerikli yazboz kâğıdı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL, 355 Euro para ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.