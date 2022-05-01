Alanya’da İthal Avokado Tartışması
Alanya coğrafi işaretine sahip avokadonun, METRO Grosmarket’te ithal ürün olarak satılması birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.
Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, “Avokado’nun coğrafi işarete sahip olduğu Alanya’da METRO grosmarket ithal avokado satarsa… Ne demeliyiz bilmiyorum” ifadelerini kullandı. Genel Başkan Dim’in paylaşımına çok sayıda yorum gelirken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise yaptıkları yorumlarda yerli üretimin neden bu kadar pahalı olduğuna vurgu yaptı. Dim ise yerli avokadonun çok daha iri ve lezzetinin de daha güzel olduğunu belirtti. İbrahim Yılmaz isimli kullanıcı ise, “İnternetten araştırdım, Kenya'da avokadonun tanesi 4 lirayla 6 lira arasında değişiyor. Onca mesafe, nakliye, gümrükler, indirme boşaltma algısı vergisi… Bu fiyata da satılması ilginç” ifadelerini kullandı.
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