Alanya’da iki yangın birden!

Alanya’nın tanınmış isimlerinden olan Aliefendi Mahallesi sakinlerinden Caner Kırbaş sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda çıkan orman yangınları hakkında Adalet Bakanlığı ve CİMER’e şikayette bulunacağını söyledi. Kırbaş,”TEDAŞ neredeyse Aliefendi Mahallesini yakıyordu. Ağaç direklerin değiştirilmesi işini TEDAŞ’tan ihaleye alan müteahhitler Ali efendi’yi yarım bırakıp işi bitirmeden başka mahallelerde çalışma yapıyor. Üstelik mahallenin lojmanında kalıyorlar. Dün gece değiştirilmesi askıya alınan ağaç direklerdeki tellerin temas etmesinden dolayı iki yerde yangın çıktı. Köy yanacaktı nerdeyse. İtfaiyeler zor söndürdü. Kim bu taşeron müteahhitler? Neyin nesi bunlar? Araştırılmalı. Bugün ilk işimiz CİMER ve Adalet Bakanlığı’na şikayette bulunacağız. Dönen tüm dolaplar ortaya çıkmalı” dedi.