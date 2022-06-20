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Alanya’da İcradan Satılık Otel
Alanya’nın Payallar Mahallesi’nde bulunan 4 katlı butik otel icra kanalıyla satışa çıkarıldı.
GÜNDEM 20.06.2022, 15:47 Zeynep Oktay
Basın İlan Kurumu (BİK) ilan portalı olan ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre; Payallar’daki Clup Hotel Casa Ruza icra kanalıyla satışa çıkarılacak. Denize sıfır olan ve bodrum, asma ve çatı katlarıyla 9 kat olan otelin toplam oda sayısı ise 220. Muhammen bedeli 107 milyon 711 bin 822 TL muhammen bedelle satışa çıkarılacak otelin satışı 28 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
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