Alanya’da İcradan Satılık Otel

Basın İlan Kurumu (BİK) ilan portalı olan ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre; Payallar’daki Clup Hotel Casa Ruza icra kanalıyla satışa çıkarılacak. Denize sıfır olan ve bodrum, asma ve çatı katlarıyla 9 kat olan otelin toplam oda sayısı ise 220. Muhammen bedeli 107 milyon 711 bin 822 TL muhammen bedelle satışa çıkarılacak otelin satışı 28 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.