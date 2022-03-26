Alanya’da Hırsızlar Kovanlara Dadandı

Olay geçtiğimiz gün Alanya’nın Soğukpınar Mahallesi’ne bağlı Küpçü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durali Sakin isimli vatandaş, Küpçü mevkiinde bir bölgeye arı kovanlarını koydu. Vatandaşın kovanlarını gözüne kestiren hırsız ya da hırsızlar, Durali Sakin’in 11 kovanını çalıp kayıplara karıştı. Şikayetçi olan vatandaş durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi.

OKTAN GAZİPAŞALI ARICILARI UYARDI

Yaşanan kovan hırsızlığının ardından Gazipaşalı arıcılara uyarıda bulunan Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği Gazipaşa Temsilcisi Fatih Oktan, şüpheli durumlarda kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunulmasını istedi. Yaşanan olay üzerinden Gazipaşalı arıcılara seslenen Oktan, “Alanya arıcılarımızdan birlik üyemiz Durali Sakin’in Alanya Soğukpınar Mahallesi’nde 11 adet arılı kovanı çalınmıştır. Çevre ilçelerde ve mahallelerde şüpheli bir durum olursa kolluk kuvvetleri ve birliğimize haber verilmesi rica olunur” dedi.