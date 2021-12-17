Alanya’da Hayvanlar Karda Mahsur Kaldı
Alanya'ın Mahmutlar Mahallesi'nin 5 Ağaç mevkinde yoğun kar yağışı nedeni ile 400 küçükbaş hayvan ve araçlar mahsur kaldı.
GÜNDEM 17.12.2021, 10:07 Zeynep Oktay
Mahmutlar Mahallesi'nin 5 Ağaç mevkinde dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kısa sürede 20 cm ulaştı. Bölgede bulunan araçlar ve 400 küçükbaş hayvanlar karda mahsur kaldı. Vatandaşlar yetkililerden yardım isteyerek mahsur kalan küçükbaş hayvalarını ve araçlarını bölgeden çıkarmaya çalıştılar.
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