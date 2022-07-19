Alanya’da Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Yakalandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, silahla tehdit gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan şüpheli S. D.’nin ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S. D. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.