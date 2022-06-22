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Alanya’da Hamile Geyik Vuruldu
Alanya Obaalacami Mahallesi’nde hamile geyik vurularak öldürüldü.
GÜNDEM 22.06.2022, 19:02 Meliha Yılmaz
Muhtar Karaduman isyan ederek bunu yapanları bulacağım dedi. Hamile geyik dün Obaalacami bölgesinde vurularak öldürüldü. Acı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Muhtar Şevki Karaduman bunu yapan insan olamaz, olayın takipçisiyim dedi.
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