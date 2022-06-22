Alanya’da Hamile Geyik Vuruldu

Muhtar Karaduman isyan ederek bunu yapanları bulacağım dedi. Hamile geyik dün Obaalacami bölgesinde vurularak öldürüldü. Acı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Muhtar Şevki Karaduman bunu yapan insan olamaz, olayın takipçisiyim dedi.