Alanya’da Hamamda Yangın…!

Edinilen bilgiye göre bugün saat 18;30 sularında site içinde bulunan hamamın sauna odasında yangın çıktı. Dumandan etkilenen yerli ve yabancı turistler apar topar hamamı terk ettiler. Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına anında müdahale ederek söndürdü. Olayda can kaybı olmazken jandarma soruşturma başlattı.