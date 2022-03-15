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Alanya’da Gümrük Kaçağı Tütün Ürünleri Ele Geçirildi
Alanya’da gümrük kaçağı ürünlerin satıldığı depo ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi
GÜNDEM 15.03.2022, 18:14 Meliha Yılmaz
Edinilen bilgiye göre, Alanya’da bir şahsın işyeri ve depolarında gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu ve satışını gerçekleştirdiği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler, H. M. B. adlı şahsın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 41 bin 300 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 710 paket içerisinde toplam 35,5 kilogram nargile tütünü, 2 kilogram pipo tütünü ve 5,75 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
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