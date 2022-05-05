Alanya’da Gözyaşları Eşliğinde Toprağa Verildi

Kaza dün saat 15.30 sıralarında Konaklı Mahallesi Merkez Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Alanya merkeze seyir halinde olan İsmail Kışlaoğlu (36) idaresindeki 07 AGT 832 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen H G.’nin (51) kullandığı 03 ND 323 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpışmıştı. Kaza sonrası araç sürücüsü Kışlaoğlu hayatını kaybederken, yolcu olarak bulunan Nilüfer Daşbaş ağır yaralanmıştı. Kışlaoğlu bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aşağıoba Mezarlığına defnedildi. Nilüfer Daşbaş’ın ise tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği, hayati tehlikesinin ise devam ettiği belirtildi.