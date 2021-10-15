Alanya’da görme engellilerin ilginç deneyimi alkışlattı

Alanya’da ´Deniz dibinde beyaz bastonla yürüme´ etkinliğinde 9 görme engelli hayatlarında ilk kez dalış yaptı. Engelliler suyun metrelerce altında beyaz bastonla yürüdü.

Alanya Kalesi çevresinde "Dünya Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü" kapsamından, Dolphin Dalış Okulu´nın katkılarıyla Görmeyenleri Koruma Derneği Konya şubesince ´Deniz dibinde beyaz bastonla yürüme´ etkinliği yapıldı.

Etkinlikte, 9 görme engelli, dalış kıyafetlerini giydikten sonra dalış eğitmenleri eşliğinde denize girdi. Etkinlikte su üstünde afiş açan görme engelliler, daha sonra sualtında beyaz bastonla yürüyüş gerçekleştirdiler. Etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan, görme engellileri hayata tutunma konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Özağan, “Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi olarak bugün 15 Temmuz Beyaz Baston Görmeyenler farkındalık günü görme engelliler olarak bugün Alanya’da bir dalış gerçekleştireceğiz. Bugün beyaz baston günü olması dolayısıyla beyaz bastonumuzla denize atlayıp denizin altına daldıktan sonra bastonumuzla yürümeye çalışacağız. Bu etkinliğimiz dünyada bir ilk olacak. Bugüne kadar denizin altında beyaz bastonla yürüyen hiç bie engelli olmadığından dolayı bu hem Türkiyemiz adına hem biz görme engelliler adına farkındalık olacak” dedi.



İlk defa dalış yapacaklarını söyleyen Başkan Özağan, “Biz yer yüzünde kaldırımda, çeşitli yerlerde yürürken çeşitli engellere takılmaktayız. Bu engellerde insanların koymuş olduğu engeller. Denizin altında hiç bir engelli karşılaşmayacağımızı tamamen tüm hareketlerimizi bağımsız, özgürce yapabileceğimizi düşünüyoruz. Denizin altında görmediğimizden dolayı nasıl hareket edeceğimizi bilmediğimizden dolayı biraz heyecanlıyız. Engellilere fırsat verildiği zaman neler yapabileceğini de göstermiş olacağız” diye konuştu.



72 yaşındaki İbrahim Gülgen ise, “Böyle bir şeyi dünyada ilk defa yapıyoruz. Suyun altında yürümeye çalışacağız. Bizlere yardımcı olan arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Görme engellilerin böyle bir faaliyet yapmasından çok mutlu olacağız. Bugün bizim için çok güzel bir gün olacak. Engelli olduğumuzu biz bile hissedemeyeceğiz” dedi.