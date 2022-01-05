Alanya’da Genç Yaşta İntihar Etti
Alanya’nın Bektaş Mahallesinde oturan ve babasıyla parke işi yapan 21 yaşındaki Velican Odun, henüz bilinmeyen bir nedenle kendisini evlerinin tavanına asarak intihar etti.
GÜNDEM 05.01.2022, 16:49 05.01.2022, 16:55 Zeynep Oktay
Gencin cansız bedenini ailesi buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Odun’un cansız bedeni savcı talimatının ardından Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturtmasını sürdürüyor.
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