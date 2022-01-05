Alanya’da Genç Yaşta İntihar Etti

Gencin cansız bedenini ailesi buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Odun’un cansız bedeni savcı talimatının ardından Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturtmasını sürdürüyor.