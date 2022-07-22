Alanya’da Genç Patron Hayatını Kaybetti

Olay bu sabah saatlerinden meydana geldi. İddialara göre otelin havuzuna giren 40 yaşındaki patron Soner Yıldırım, elektrik akımına kapıldı. Hemen personel tarafından havuzdan çıkarılan Yıldırıma otelin sağlık görevlileri müdahale etti. 112 ekiplerinin gelmesiyle genç patron hastaneye kaldırıldı. Doktorların yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yıldırım'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Cenazesinin ise memleketi Aksaray'a gönderileceğini öğrenildi.