Flaş HaberAntalya’da Sahte Alkol Can Aldı
Alanya’da Genç Patron Hayatını Kaybetti
Alanya Okurcalar mahallesinde bulunan 4 yıldızlı Anessa Beach Hotelin patronu Soner Yıldırım elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
GÜNDEM 22.07.2022, 15:10 Meliha Yılmaz
Olay bu sabah saatlerinden meydana geldi. İddialara göre otelin havuzuna giren 40 yaşındaki patron Soner Yıldırım, elektrik akımına kapıldı. Hemen personel tarafından havuzdan çıkarılan Yıldırıma otelin sağlık görevlileri müdahale etti. 112 ekiplerinin gelmesiyle genç patron hastaneye kaldırıldı. Doktorların yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yıldırım'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Cenazesinin ise memleketi Aksaray'a gönderileceğini öğrenildi.
Ahmet Gökkaya 2 saat önce
Allah rahmet eylesin kardeşim.cennet mekanın olsun.seninle son görüşenlerden biriydim.dün iyim abi dedin.bugün ölüm haberini aldım
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
34
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Hatayspor
|0
|0
|12. Başakşehir
|0
|0
|13. İstanbulspor
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Sivasspor
|0
|0
|18. Trabzonspor
|0
|0
|19. Ümraniye
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brentford
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Fulham
|0
|0
|10. Leeds United
|0
|0
|11. Leicester City
|0
|0
|12. Liverpool
|0
|0
|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Southampton
|0
|0
|18. Tottenham
|0
|0
|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolverhampton Wanderers
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0