Alanya’da Genç Müzisyen Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre Alanya’nın Gözüküçüklü Mahallesi’nde oturan 23 yaşındaki müzisyen Fatih Kara, sabaha karşı evinde hayatını kaybetti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Kara, bugün Gözüküçüklü Mahallesi’nde toprağa verildi. Kara’nın yüksek şekere bağlı kalp krizi geçirdiği öğrenildi