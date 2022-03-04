Alanya’da Fırtına Üreticiyi Vurdu

Alanya’da önceki akşam etkili olan fırtına nedeniyle yüzde 90’ı örtü altı üreticisi olmak üzere yaklaşık 40 çiftçi zarar gördü. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği Alanya’da bu sayının artmasından endişe ediliyor. TARSİM sigortası yaptıranların oranının yüzde 20 olduğunu belirten yetkililer, devlet büyükleri tarafından duruma el atılmazsa yaraları sarmanın zor olacağını belirttiler.

‘AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMELİ’

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, “Şu an rakamlarımız net değil ama yaklaşık 40 üreticimiz fırtına ve hortumdan zarar gördü. Bu oranın yüzde doksanını örtü altı üreticilerimiz oluşturuyor.

Hasarın en büyük olduğu bölge Türkler Mahallesi diyebiliriz. Ardından Yeniköy, Elikesik mahallelerinde ciddi hasarlarımız var. Gözübüyük ve Soğukpınar mahallelerinde de hasarlar var. Küçük çaplı da olsa İmamlı Mahallesi’nde de hasar var. Dönüm miktarı olarak net oran veremeyeceğiz çünkü çalışmalarımız devam ediyor.

Bununla ilgili yetkili birimlerimiz gerekli ekipleri oluşturdu. Sadece Alanya’da değil, Antalya genelinde büyük hasarlar meydana geldi. Aksu ilçemizde yaklaşık 2 bin dönüme yakın hasar gören sera var. Bizde çok şükür bu kadar büyük değil. Biz bu hususta devlet büyüklerimizden ve bakanlığımızdan Alanya'nın afet bölgesi ilan edilmesini bekliyoruz. Çünkü sigorta yaptıran üreticilerimizin oranı yüzde 20. Bu nedenle yaraları sarmak çok zor olacak" dedi.

‘ÜRETİCİNİN YENİ BİR SERA YAPTIRMASI İMKANSIZ’

TARSİM Sigortası’nın önemine vurgu yapan Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, “Bizim üreticilerimiz arasında en fazla zarar gören bölge Elikesik Mahallesi. Üreticilerimizin belli bir kısmı ne yazık ki TARSİM Sigortası yaptırmıyor.

Bu nedenle çoğu üreticimiz gördükleri zararla ilgili bir para alamayacak. Normalde tüm üreticilerin bu sigortayı yaptırması gerekiyor. Çünkü ne zaman yağmur yağacağını ya da fırtına, hortum çıkacağını kimse bilemez.

Ancak şimdi zaten mağdur olan üreticimizin üzerine gitmek yerine destek olmak için yollar aramamız lazım. Şu anda naylonu yırtılan bir üreticinin yeni bir sera yapmasının imkanı yok. Çünkü maliyetler ileri derecede arttı. Ziraat Odamızın konuyla ilgili bir çalışması var ancak onların elinden de çok bir şey gelmeyecek. Alanya Belediyesi ile ortaklaşa naylon dağıtımı yapılmıştı.

Yine böyle bir şeyin olması çok iyi olur. Maliyetler o kadar arttı ki kimseye yardım etme olasılığımız kalmadı. Bir üreticinin zararı 250-300 bin TL iken, o üreticiye 5 bin TL yardım etmişsin ya da etmemişsin bir şey fark etmez" şeklinde konuştu.

‘ZATEN ÜRETİCİ HER TARAFTAN YARALIYDI’

Alanya Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Adem Kaya ise “Fırtına sonrası ne yazık ki bazı üreticilerimiz zarar gördü. Haldeki fiyatları etkileyecek bir durumun olduğunu düşünmüyoruz. Ancak zaten üretici her taraftan yaralıydı. Kuraklıktan dolayı erken ekim, dikim yapamadılar. Girdi maliyetlerinin artmasından zaten sıkıntılıydı. Bir de özellikle muz olmak üzere fiyatlar hep düşük gitti. Üzerine etkili olan fırtına üreticimizi daha da zor bir duruma soktu. Zarar gören tüm üretici kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyorum" ifadelerini kullandı.