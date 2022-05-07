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Alanya’da Feci Kaza!
Alanya’nın Yeşilöz Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı
GÜNDEM 07.05.2022, 16:16 Meliha Yılmaz
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 13.50 sıralarında Yeşilöz Mahallesi’nde meydana geldi. Gazipaşa istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan 07 FER 62 plakalı otomobil, sürücüsü A.Y.’nin (28)direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı. Tek taraflı kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. A.Y.’nin tedavisine kaldırıldığı hastanede devam edilirken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı
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