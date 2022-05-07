Alanya’da Feci Kaza!

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 13.50 sıralarında Yeşilöz Mahallesi’nde meydana geldi. Gazipaşa istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan 07 FER 62 plakalı otomobil, sürücüsü A.Y.’nin (28)direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı. Tek taraflı kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. A.Y.’nin tedavisine kaldırıldığı hastanede devam edilirken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı