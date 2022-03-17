Alanya’da Feci Kaza! 2 Yaralı

Kaza, bu sabah saatlerinde Payallar Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen kazada, direksiyon hâkimiyetini kaybeden motosiklet yola savruldu. O sırada yolda geçen kamyonet sürücüsü motosiklette çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolünü yitiren kamyonet, yolun kenarında park halinde olan 3 araca çarptı. Kazada yaralanan kamyonet ve motosikletin sürücüsü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan sürücülerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.