Alanya’da Facianın Eşiğinden Dönüldü

Gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına ve hortumun ardından en büyük hasarı Türkler Mahallesi ve Elikesik Mahallesi aldı. Hortumla birlikte birçok evin çatısı uçarken, ağaç ve direkler devrildi. Elikesik Mahallesinde bulunan seraların da büyük kısmı fırtına nedeniyle zarar gördü. Hortumla birlikte devrilen elektrik direkleri nedeniyle Türkler Mahallesi karanlığa büründü. Hızı saatte 70 km’ye ulaşan şiddetli rüzgâr, birçok serada büyük ölçekli maddi hasar meydana getirdi.