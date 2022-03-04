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Alanya’da Facianın Eşiğinden Dönüldü
Alanya’nın etkili olan hortum nedeniyle bazı mahallelerde facianın eşiğinden dönüldü. Gün ağarınca, şiddetli fırtına ve hortumun bilançosu bir kez daha gözler önüne serildi.
GÜNDEM 04.03.2022, 09:43 Meliha Yılmaz
Gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına ve hortumun ardından en büyük hasarı Türkler Mahallesi ve Elikesik Mahallesi aldı. Hortumla birlikte birçok evin çatısı uçarken, ağaç ve direkler devrildi. Elikesik Mahallesinde bulunan seraların da büyük kısmı fırtına nedeniyle zarar gördü. Hortumla birlikte devrilen elektrik direkleri nedeniyle Türkler Mahallesi karanlığa büründü. Hızı saatte 70 km’ye ulaşan şiddetli rüzgâr, birçok serada büyük ölçekli maddi hasar meydana getirdi.
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