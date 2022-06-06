Alanya’da Ev Sahiplerine Kentsel Dönüşüm Atağı

Alanya'da kentsel dönüşüm tüm hızıyla sürüyor Kentsel dönüşümü teşvik için atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. Artık evi dönüştürülen kişiler bir değil iki avantaja birden sahip olacak. Daha önce kentsel dönüşüme girenlerin seçenekleri sınırlıydı. Kredi kullananlar kira yardımından veya kira yardımı alanlar devletin sağladığı kentsel dönüşüm kredilerinden faydalanamıyordu. Ancak yeni düzenlemeyle bu sınır kaldırıldı. Evleri kentsel dönüşüme girenler hem kira yardımından hem de devletin destek faizi verdiği 10 yıl ödemeli kentsel dönüşüm kredisinden faydalanabilecek.

Yeni düzenleme gecekondu sahiplerini de yakından ilgilendiriyor. Kentsel dönüşüme giren gecekondu sahipleri istedikleri takdirde hem kredi hem de kira yardımından faydalanabilecekler.

Resmi rakamlara göre Türkiye’de bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümü tamamlanırken, 120 milyar lira yatırım bedeliyle 350 bin dönüşüm ve sosyal konutun inşası ise sürüyor. Yeni düzenlemeyle bu rakamların daha da artması bekleniyor.

HANGİ DESTEKLER VERİLİYOR

Kendi binasını kendisi dönüştüren vatandaşlara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca birçok destek sağlanıyor. Buna göre, Riskli yapıda 18 ay, riskli alanda 48 ay kira desteği veriliyor. Kira yardımı illere göre 715 ile 1.150 lira arasında değişiyor.

Riskli yapılar yenilenirken tapu harçlarından, noter harçlarından muafiyet sağlanıyor ve damga vergisi de ödenmiyor.