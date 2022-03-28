Alanya’da Eski Hastane Binasında Yangın!

Alanya’da kaderine terk edilen eski Alanya Devlet Hastanesi binasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Büyümeden söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.