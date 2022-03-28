Alanya’da Eski Hastane Binasında Yangın!
Alanya’da eski devlet hastanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken kısa süreli paniğe neden oldu.
GÜNDEM 28.03.2022, 17:20 Meliha Yılmaz
Alanya’da kaderine terk edilen eski Alanya Devlet Hastanesi binasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Büyümeden söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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