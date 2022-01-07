Alanya’da Emekli Öğretmen Yaşam Savaşını Kaybetti

Koronavirüse yakalanan ve Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 15 gün tedavi gören Taştekin, akabinde yaşadığı kanamanın durdurulamaması üzerine Antalya’ya sevk edildi. Yaklaşık 2 aydır hastanede yaşam mücadelesi veren Taştekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Taştekin’in cenazesi bugün cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Konya Üçeller Mezarlığı’nda toprağa verilecek.