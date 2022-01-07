Alanya’da Emekli Öğretmen Yaşam Savaşını Kaybetti
Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uzun yıllar biyoloji öğretmenliği yapan ve yakın zamanda emekli olan Pakize Ünüvar Taştekin, 66 yaşında yaşamını yitirdi.
GÜNDEM 07.01.2022, 09:06 Zeynep Oktay
Koronavirüse yakalanan ve Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 15 gün tedavi gören Taştekin, akabinde yaşadığı kanamanın durdurulamaması üzerine Antalya’ya sevk edildi. Yaklaşık 2 aydır hastanede yaşam mücadelesi veren Taştekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Taştekin’in cenazesi bugün cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Konya Üçeller Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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