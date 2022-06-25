Alanya’da Elektrik Çarpan Genç Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre; Alanya Hocalar Mahallesi’nde geçen hafta babası ile birlikte çalışan Hasan Arıkan’ı serada elektrik çarptı. Hastaneye kaldırılan Arıkan, yoğun bakıma alındı. Arıkan bir haftalık yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti. Vücudunun yüzde doksanı yanan Arıkan bugün toprağa verildi