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Alanya’da Elektrik Çarpan Genç Hayatını Kaybetti
Alanya Hocalar Mahallesi’nde elektrik çarpan 17 yaşındaki Hasan Arıkan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
GÜNDEM 25.06.2022, 16:14 Meliha Yılmaz
Edinilen bilgiye göre; Alanya Hocalar Mahallesi’nde geçen hafta babası ile birlikte çalışan Hasan Arıkan’ı serada elektrik çarptı. Hastaneye kaldırılan Arıkan, yoğun bakıma alındı. Arıkan bir haftalık yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti. Vücudunun yüzde doksanı yanan Arıkan bugün toprağa verildi
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