Alanya’da Elektrik Baksı Alev Aldı
Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde bulunan elektrik baksı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı
GÜNDEM 28.07.2022, 13:51 Meliha Yılmaz
Olay, bugün öğle saatlerinde Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Daha önce çok kez vatandaşların şikayet ettiği ve bakım çalışmalarının yapılmadığı belirtilen elektrik bakslarından bir tanesi alev aldı. Vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı olay, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından kontrol altına alındı. Vatandaşlar bir kez daha mahallede bulunan elektrik bakslarının bakıma girmesini istediklerini belirtti.
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