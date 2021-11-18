Alanya’da ekmeğe zam

Alanya'da ekmek fiyatlarına zam geldi. Mart 2021 yılında 210 gram ekmek fiyatı 2 TL olmuştu. Bu zam kararından 8 ay sonra ekmeğe 50 kuruş daha zam geldi. Bugün itibariyle birçok fırında 210 gram ekmek 2.5 TL’ye satılmaya başlandı. Zam kararı resmi olarak açıklanmadı. Birçok fırıncının maliyetler doğrultusuna yeni fiyata geçiş yaptığı öğrenildi.