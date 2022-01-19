Alanya’da Ekmeğe 50 Kuruş Zam!

Alanya'da ekmek fiyatlarına zam geldi. Kasım 2021 yılında 210 gram ekmek fiyatı 2.50 TL olmuştu. Bu zam kararından 2 ay sonra ekmeğe 50 kuruş daha zam geldi.Antalya'da da geçtiğimiz hafta ekmeğe zam gelirken,bugün itibariyle Alanya'da fırınlarda 210 gram ekmek 3 TL’ye satılmaya başlandı. Zam kararı fırıncıların artan maliyetler doğrultusuna yeni fiyata geçiş yaptığı öğrenildi.