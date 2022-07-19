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Alanya’da Dünya Fenerbahçeliler Günü Kutlandı
Alanya’da Fenerbahçeliler, Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.
GÜNDEM 19.07.2022, 11:33 Meliha Yılmaz
Dernek Başkanı Alparslan Pınar, Avukat Mustafa Demir ve yönetim kurulu bu sabah anlamlı günde Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktılar.
Başkan Pınar, tüm taraftarlarının Dünya Fenerbahçeliler Gününü kutlayarak tebrik etti.
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