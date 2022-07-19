Alanya’da Dünya Fenerbahçeliler Günü Kutlandı

Dernek Başkanı Alparslan Pınar, Avukat Mustafa Demir ve yönetim kurulu bu sabah anlamlı günde Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktılar.

Başkan Pınar, tüm taraftarlarının Dünya Fenerbahçeliler Gününü kutlayarak tebrik etti.