Alanya’da Domuz Avında Korkunç Ölüm!
Alanya’nın Çamlıca Mahallesinde domuz avında av tüfeğiyle kazara vurulduğu öne sürülen kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
GÜNDEM 27.11.2021, 20:48 Meliha Yılmaz
Olay Çamlıca Mahallesi’nde saat 12.00 sıralarında köy yolunda meydana geldi. Arkadaşları M.A.D., B.K., M.S., H.K ve Y.Ş ile domuz avına çıkan Nuri Demirel, bir arkadaşının av tüfeğinden çıkan kurşunla yere yığıldı.. Demirel’in vurulduğunu fark eden av arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Demirel’e yaptıkları ilk müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri Nuri Demirel’i hangi arkadaşının vurduğunu belirlemek için M.A.D., B.K., M.S., H.K ve Y.Ş’yi gözaltına aldı. Demirel’in cansız bedeni savcı talimatının ardından Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı
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