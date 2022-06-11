Alanya’da Doktor’un Oğlu İntihar Etti

Mahmutlar Sağlık Ocağı doktorlarından Şahin Selman’ın oğlu Esat Selman İmamlı’da bulunan muz seralarında intihar etti. Edinilen bilgiye göre bunalımda olan Esat Selman bugün İmamlı Mahallesi’ndeki muz seralarına giderek intihar etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Selman’ın cenazesi morga kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı